Adana Eşi Öldü, 6 Çocuğuyla Ortada Kaldı

Eşi öldü, 6 çocuğuyla ortada kaldı



ADANA'da oturan 33 yaşındaki Çiğdem Kartal, 6'ncı çocuklarını dünyaya getirdikten 6 gün sonra beyin kanaması sonucu öldü. Eşinin ölümüyle yıkılan 45 yaşındaki Faik Özoğul, 6 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor.



Gündelik işlerde çalışan Faik Özoğul ile Çiğdem Kartal, 18 yıl önce resmi nikahsız evlendi. 3'ü erkek 5 çocuk sahibi olan Çiğdem Kartal, 6'ncı çocuğunu 16 Ağustos'ta Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sezeryanla dünyaya getirdi. 7 aylık doğan kız bebek kuvöze alınırken, 2 gün sonra Çiğdem Kartal, bebeğiyle birlikte taburcu edildi. Hastaneden çıktıktan sonra şiddetli baş ağrısı ve dönmesi şikayetiyle hastaneye başvuran Kartal, 22 Ağustos'ta beyin kanaması sonucu kurtarılamadı.



4 ÇOCUK EPİLEPSİ HASTASI



Faik Özoğul, 4 çocuğunun epilepsi hastası olduğunu, yeni doğan kızına henüz isim vermediğini 6 çocuğuyla ortada kaldığını söyledi. Eşinin ihmal sonucu öldüğünü öne süren Özoğul, şöyle dedi:



"Rahmetli eşimin herhangi bir sağlık sorunu yoktu. 16 Ağustos'ta hastaneye gittiğimizde eşimi sezeryana alacaklarını söylediler. Diğer kadınlar yarım saat gibi bir sürede çıkarken eşim 2.5 saat boyunca ameliyatta kaldı. Taburcu edildikten sonra her gün baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gittik. 21 Ağustos'ta, 'Eşinizde demir eksikliği var. Başka bir sorun yok' dediler. 1 gün sonra da beyin kanamasından vefat etti. Daha sonra eşimin doğumunun riskli olduğunu öğrendim. Madem böyle bir problem vardı; önlemini alsalardı. veya tedaviye alsalardı ya da kürtaj yapsalardı. Şimdi 6 çocukla ortada kaldım. Yevmiye hesabı ne iş olsa yapıyorum. Çocuklara bakmaktan işe gidemiyorum. Yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyorum."