Adana emniyetinden kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirme Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirme yaptı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirme yaptı.

Kadına yönelik şiddet konusunda eğitime tabi tutulan 2 bin polis memuru, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, alışveriş merkeziyle pazar yerlerinde kadına yönelik şiddet ve Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgilendirmede bulundu.

Vatandaşlara kadına yönelik ve aile içi şiddet konusunda bilgiler veren ekipler, KADES hakkında da broşür dağıttı.

Kaynak: AA