Adana emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

22.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:24
Adana emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Adana Emniyet Müdürlüğü, kentteki bir alışveriş merkezinde vatandaşları telefon dolandırıcıları konusunda bilgilendirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, kentteki bir alışveriş merkezinde vatandaşları telefon dolandırıcıları konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, alışveriş merkezi içerisine kurduğu stantta vatandaşlara konuyla ilgili bilgi verdi, broşür dağıttı.

Çocuklar ise özel eğitimli köpekleri severek, onlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Demet Şener Caner Cindoruk Oktay Kaynarca
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 18:23:59. #1.14#
title