Adana emniyeti vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı
22.01.2021 17:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:24
Adana Emniyet Müdürlüğü, kentteki bir alışveriş merkezinde vatandaşları telefon dolandırıcıları konusunda bilgilendirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü, kentteki bir alışveriş merkezinde vatandaşları telefon dolandırıcıları konusunda bilgilendirdi.
Ekipler, alışveriş merkezi içerisine kurduğu stantta vatandaşlara konuyla ilgili bilgi verdi, broşür dağıttı.
Çocuklar ise özel eğitimli köpekleri severek, onlarla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney