Adana Emniyet Spor Şube Müdürü Korkmaz: "A takımı B takımı diye ayrım yapmıyoruz"
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Adana Emniyet Spor Şube Müdürü Korkmaz: "A takımı B takımı diye ayrım yapmıyoruz"

Adana Emniyet Spor Şube Müdürü Korkmaz: 'A takımı B takımı diye ayrım yapmıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Umut Karaöz, Adanaspor-Gençlerbirliği maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Umut Karaöz, Adanaspor-Gençlerbirliği maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. Karaöz, "6222 sayılı kanun maddesini spor şube olarak herkese karşı uyguluyoruz A takımı B takımı diye ayrım yapmıyoruz" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Umut Karaöz, dün akşam Yeni Adana Stadyumu'nda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor ile Gençlerbirliği maçında Adanaspor taraftarlarıyla yaşanan olaylarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Spor Şube Müdürü Umut Karaöz, yaptığı açıklamada "Her şeyimiz 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'na göre kanun üzerinden gidiyor. Kafamıza göre bir şey yapmıyoruz. Gelen bütün takımlarımız başımızın üzerine. Onların bütün güvenliği bizlere ait. Sosyal medya üzerinden de arkadaşlarımız gerekli kontrolleri yapıyor taraftarlarımızın tehdit, hakaret veya provakasyona karşı da önlemleri alıyoruz" diye konuştu.

"A takımı B takımı diye ayrım yapmıyoruz"

Maçtan saatler önce de olsa mutlaka taraftarların geldiğini kaydeden Spor Şube Müdürü Karaöz, "Her zaman taraftara karşı yapıcı olduk. Kimsenin beklemesine izin vermedik ve işler hızlansın diye içeri aldık. Hiçbir taraftar grubunun dışarıda beklemesi bizim işimize gelmez. En hızlı şekilde taraftarı içeri almak isteriz. Son günlerde çıkan bazı haberler var polis taraftarları bekletiyor şeklinde. Bunları hepsi asılsızdır. Çünkü TFF'nin vermiş olduğu talimatnamede HES kodlarını alması zorunluluğu, 12 yaş altı çocuklarının maça girişinin yasak olması ve 12-19 yaş arasındaki kişilerin 48 saat önce HES kodlarını alması zorunluluğu, aşı olmayanların maça girememe zorunluluğu gibi birtakım sıkıntılarımız oldu. Bunlardan dolayı da taraftarlar içeri alınmadı. Zaten girmeleri de yasaktı. O yüzden devlet teşkilatı olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Ancak bu teknik konular bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Pasolig federasyonun konusuydu. 6222 sayılı kanun maddesini spor şube olarak herkese karşı uyguluyoruz. A takımı B takımı diye ayrım yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Karaöz, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Kulübün çalışanı dahi olsa kulüpte çalıştığına dair kartının olması zorunludur. Kartı olmayan, kulüple bağının olduğunu ispatlayamayan kişi hiçbir şekilde içeriye giremeyecektir. Yoksa bilemeyiz kim kulübün doktoru, kim kulübün malzemecisi. Bu kartlar gösterilmediği takdirde güvenlik açısından içeriye giriş yasak." - ADANA

Adana Emniyet Spor Şube Müdürü Korkmaz: 'A takımı B takımı diye ayrım yapmıyoruz'
Adana Emniyet Spor Şube Müdürü Korkmaz: 'A takımı B takımı diye ayrım yapmıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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