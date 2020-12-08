Adana Emniyet Müdürüm İnci'den, başarılı polise ödül
08.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:54
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, görevinde başarı gösteren polis memuruna hediye verdi.
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, görevinde başarı gösteren polis memuruna hediye verdi.
İnci, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurunu başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik etti.
Emniyet müdürü İnci, polis memuruna çeşitli hediyeler takdim ederek ödüllendirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt