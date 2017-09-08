Adana Emniyet Müdürü Yıldız: "Bayrağımızı İndiremeyecekler"

Adana Emniyet Müdürü Yıldız: "Bayrağımızı indiremeyecekler"

Selami Yıldız: "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu devleti yok edemeyecekler, bu bayrağı indiremeyecekler, bu vatanı parçalayamayacaklar"



ADANA - Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, millet iradesinden daha büyük bir güç olmadığını ifade ederek milli birlik ve beraberliğe ne kadar katkı sunulursa geleceğin de o kadar aydınlık olacağını söyledi. Yıldız, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu devleti yok edemeyecekler, bu bayrağı indiremeyecekler, bu vatanı parçalayamayacaklar" dedi.

Bursa'dan Adana'ya atanan Selami Yıldız, özellikle terör olaylarının yoğun olduğu ve uyuşturucu tacirlerinin adeta mesken tuttuğu mahallelere sürpriz ziyaretler gerçekleştiriyor. Cuma namazını Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki Harran Camisi'nde vatandaşlarla birlikte kılan Selami Yıldız, cami çıkışında çocuklara oyuncak polis arabaları hediye etti. Esnaf ziyaretinde de bulunan Yıldız, daha sonra Yeşilbağlar Mahalle Muhtarı Ahmet Kırtaş ile birlikte taziye evine geçerek, burada kanaat önderleriyle bir araya gelip, sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Milletin iradesinden daha büyük bir gücün olmadığını ifade eden Yıldız, "Allah büyük milletimize birlik ve beraberlik nasip etsin. Zaten birlik ve beraberliğimiz varken, 15 Temmuz gibi hain darbe girişiminde el birliğiyle karşı durduk. Allah sizden razı olsun. Birlik ve beraberliğimize ne kadar katkı sağlarsak, geleceğimiz de o kadar aydınlık olur" diye konuştu.

Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçıp Adana'da kendilerine yeni bir yaşam kurmak isteyen Suriyelilerin bölgede yoğun olarak yaşadığının hatırlatılması üzerine, "Milletimiz 3 milyon Suriyeli kardeşimize sahip çıktı. Evlerinin kapılarını açıp, onları adeta bağrına bastı. Adana'da yaklaşık 350 bin Suriyeli misafirlerimiz var. Devlet ve millet olarak bu misafirlerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Emniyet Müdürü Yıldız, vatandaşların sorunları için burada bulunduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "Vatandaşlarımıza doğrudan güvenlik hizmeti veren bir teşkilatız. Onların sıkıntılarının çözümü için buradayız. Devlet, vatandaşı için var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bu devleti yok edemeyecekler, bu bayrağı indiremeyecekler, bu vatanı parçalayamayacaklar." dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden göç eden insanların yaşadığı mahallenin nüfusunun 60 bine ulaştığına dikkat çeken Yeşilbağlar Mahalle Muhtarı Ahmet Kırtaş da, "Bölgemiz, göçle oluşan bir mahalle, ancak bölgenin motor gücü konumundayız. Milli birlik ve beraberlik açısından diğer mahalle ve illere örnek olan bir mahalleyiz. Burada yaklaşık 10 bin Suriyeli sığınmacı da bizimle birlikte yaşıyor" dedi.