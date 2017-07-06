Adana Emniyet Müdürü, Engelli Çocuklarla Film Izleyip Pamuklu Şeker Dağıttı

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği'nin birlikte organize ettiği etkinlikte engelli çocuklarla film izledi, kendi elleriyle yaptığı pamuklu şekerleri çocuklara dağıttı.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün 'Sokak Sineması' projesi kapsamında Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği işbirliği ile Seyhan İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir parkta 'Kız Kardeşim Mommo' adlı filmin gösterimi yapıldı. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak da etkinliğe katılarak, filmi izleyen zihinsel engelli çocuklar ile vakit geçirdi. Daha önce çeşitli etkinliklerle engelli çocukların sevgisi kazanan ve çocukların 'Osman ağabey' diye hitap ettiği Emniyet Müdürü Ak, etkinlikte ilgi odağı oldu. Polis üniforması giyen engelli çocuklar, Osman ağabey seni çok seviyorum diyerek Emniyet Müdürü Ak'a sarılıp, fotoğraf çektirdi. Film gösterimi sırasında Ak, yanına gelen bir engelli çocuğa ise kelepçe hediye etti.



ÇOCUKLARA ELLERİYLE PAMUKLU ŞEKER YAPTI



Film gösterimi sırasında Toplumsal Destekli Polislik Şube ekiplerinin parkın yanına kurduğu pamuklu şeker tezgahının başına geçen Ak, engelli ve mahalleli çocuklara kendi elleriyle hazırladığı pamuklu şekerleri dağıttı. Çocuklar, Ak'ın elinden pamuklu şeker almak için birbirleriyle yarıştı. Bu tip etkinliklerin devam edeceği, çocukların ve polislerin eğlenceli organizasyonlarda bir araya getirileceği belirtildi.