Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, koltuğunu bedensel engelli Ayşegül Cingöz'e bir günlüğüne devretti
08.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:08
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne bedensel engelli Ayşegül Cingöz'e bıraktı.
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne bedensel engelli Ayşegül Cingöz'e bıraktı.
İl Emniyet Müdürü İnci, engelli Cingöz'ü makamında kabul ederek Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Ziyaret sırasında İnci, Cingöz'e gül verdi.
Emniyet Müdürü İnci'nin bir süreliğine koltuğunu devrettiği Cingöz'ün ekiplere ilk talimatı, kaldırım rampalarının önüne araçların park edilmesinin önlenmesi oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun