Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, göreve başladı KAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Adana Emniyet Müdürü olarak atanan Doğan İnci görevine başladı.

KAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Adana Emniyet Müdürü olarak atanan Doğan İnci görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adana Emniyet Müdürü olarak atanan Doğan İnci, karayoluyla öğle saatlerinde kentte geldi. İnci'yi, emniyet müdürlüğü bahçesinde emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet amirleri ve polisler karşıladı. Tek tek polislerle selamlaşan İnci, polis mangasını selamladıktan sonra makamına geçti.İnci, burada yaptığı açıklamada, "Bizden önce görev yapan emniyet müdürlerimizin çalışmalarını yakından takip ederek, devraldığımız bayrağı daha yükseklere taşıyacağız. Vatandaşların yardımlarıyla kentteki huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA