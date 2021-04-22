Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'den AA'ya ziyaret
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Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'den AA'ya ziyaret

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'den AA'ya ziyaret
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

İnci, ziyaretinde, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'ten kurumun çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

AA'nın çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten İnci, personele de görevlerinde başarılar diledi.

Bölge Müdürü Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın çalışmaları hakkında İnci'ye bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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