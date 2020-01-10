Adana Emniyet Müdürü Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
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Adana Emniyet Müdürü Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:58
Adana Emniyet Müdürü Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Adana Emniyet Müdürü , dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aktaş, makamında ağırladığı kentte görev yapan bazı muhabirlerle sohbet ederek pasta kesti.

Gazetecilerin de polisler gibi zor şartlarda 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirten Aktaş, "Şafak vakti sokaklarda bir polis bir de gazeteciler olur. Bu zor görevinizde sizlere başarılar diliyorum. Gününüz kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA
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