Adana Emniyet Müdürü Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

10.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:58

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aktaş, makamında ağırladığı kentte görev yapan bazı muhabirlerle sohbet ederek pasta kesti.

Gazetecilerin de polisler gibi zor şartlarda 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını belirten Aktaş, "Şafak vakti sokaklarda bir polis bir de gazeteciler olur. Bu zor görevinizde sizlere başarılar diliyorum. Gününüz kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA