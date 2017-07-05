Adana Emniyet Müdürü Ak, Pamuk Şekeri Yapıp Dağıttı

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından "Sokak sineması" projesi kapsamında, parkta kurulan açık hava sinemasında mahalle sakinlerine film gösterimi sunuldu.



Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan projede, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki parkta beyaz perde asılarak açık hava sineması oluşturuldu. Film izlemek isteyenler için perde önüne sandalyeler yerleştirildi.



Mahalle sakinlerinin katıldığı etkinlikte, yaklaşık bir saat 34 dakika süren "Kız kardeşim Mommo" filmi gösterildi.



Çocuklara çekirdek ve meyve suyu ikram edilen etkinlikte, Adana Emniyet Müdürü Osman Ak da filmi mahalleli ile izledi. Filme verilen arada Ak, çocuklara makinede yaptığı pamuk şekerlerini dağıttı.



Etkinliğin ardından Ak'a bazı vatandaşlar çiçek verdi. Bu sırada polis üniforması giyen 23 yaşındaki engelli Süha Yeşilyurt, Ak'a sarılarak "Osman ağabey seni çok seviyorum" diyerek sevgi gösterisinde bulundu.



Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Ak, polis üniformasıyla yanına gelen bir çocuğa, talebi üzerine kelepçe hediye etti.