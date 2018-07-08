Adana Emniyet Müdürlüğünden Turizm Uygulaması

Adana'da, Emniyet Genel Müdürlüğünün yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu ve güvenli tatil yapabilmeleri, seyahat edebilmeleri için gerçekleştirilen turizm uygulaması kapsamında aranan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz Cumartesi günü kentte havalimanı, otobüs terminali, tren istasyonuyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarla 15 ilçede bulunan 54 bölgede denetimler yapıldı.

Denetimlerde, 4 bin 432 kişinin GBT kaydı sorgulandı, aranan 5 şahıs yakalandı, 17 kişiye adli, idari işlem yapıldı ve bin 853 lira para cezası uygulandı.

Umuma açık 68 yerin denetlendiği uygulamada 7 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı, 5 kesici, delici alet ele geçirildi ve yoklama kaçağı 11 kişiye gerekli tebligat gerçekleştirildi.

Uygulamada, bin 611 araç kontrol edilerek aranan bir araç alındı, 4 araç trafikten men edildi ve 24 araca 6 bin 850 lira cezai işlem yapıldı.