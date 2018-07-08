Adana Emniyet Müdürlüğünden Turizm Uygulaması

Adana Emniyet Müdürlüğünden Turizm Uygulaması

Adana'da, Emniyet Genel Müdürlüğünün yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu ve güvenli tatil yapabilmeleri, seyahat edebilmeleri için gerçekleştirilen turizm uygulaması kapsamında aranan 5 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğünden Turizm Uygulaması

Adana'da, Emniyet Genel Müdürlüğünün yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzurlu ve güvenli tatil yapabilmeleri, seyahat edebilmeleri için gerçekleştirilen turizm uygulaması kapsamında aranan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz Cumartesi günü kentte havalimanı, otobüs terminali, tren istasyonuyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarla 15 ilçede bulunan 54 bölgede denetimler yapıldı.

Denetimlerde, 4 bin 432 kişinin GBT kaydı sorgulandı, aranan 5 şahıs yakalandı, 17 kişiye adli, idari işlem yapıldı ve bin 853 lira para cezası uygulandı.

Umuma açık 68 yerin denetlendiği uygulamada 7 iş yerine adli ve idari işlem yapıldı, 5 kesici, delici alet ele geçirildi ve yoklama kaçağı 11 kişiye gerekli tebligat gerçekleştirildi.

Uygulamada, bin 611 araç kontrol edilerek aranan bir araç alındı, 4 araç trafikten men edildi ve 24 araca 6 bin 850 lira cezai işlem yapıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et