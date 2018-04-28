Emniyet'in Fotoğraflarını Çeken Suriyeli, Polisi Alarma Geçirdi
Adana'da Emniyet Müdürlüğü'nün fotoğrafını çeken Suriyeli Haccı Ishade polisi alarma geçirdi. Camiye saklanan şüpheli kısa sürede yakalandı.
Adana'da Emniyet Müdürlüğü'nün fotoğrafını çeken Suriyeli Haccı Ishade (46) polisi alarma geçirdi.
POLİS ALARMA GEÇTİ
Olay, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. 06 MA 9599 plakalı minibüsün şöförünün Adana Emniyet Müdürlüğü'nün fotoğrafını çektiğini görenler polisi aradı. Gelen ihbar üzerine alarma geçen ekipler, aracı bulmak için adeta seferber oldu. Minibüsün kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin etrafında görüldüğü yönünde bilgi alan polisler, çeşitli noktalarda güvenlik önlemi aldı.
CAMİDE YAKALANDI
Kaçarak aracı kent merkezindeki bir caminin önüne bırakıp içeriye saklandığı tespit edilen şüpheli, yakalandı. İsminin Haccı Ishade olduğu saptanan şüphelinin cep telefonunda Emniyet Müdürlüğü binasına ait fotoğraflar bulundu. Gözaltına alınan Haccı Ishade, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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AZ KALDI AZ KALDI, YAKIN ZAMANDA TÜM SAVAŞ VE EKONOMİK SIKINTIDA OLAN ORTADOĞU ÜLKELERİNİN İNSANLARI, TAMAMEN TÜRKİYEDE OLACAKLAR VE TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇECEKLERCevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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Türkiye bu kargalari fazla besledi gereken yapılmalı artıkCevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
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Bunlar kadar gürgüsüz ve hayın tabağına tüküren milet gürmedimCevap Yaz 21 2 Yayından Kaldır
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emniyet binanın Fotoğranın Çekmekteki Maksadı Neydi Şüpheli bir durum.Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Abd li ajan boynunu vurrrrunnnCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır