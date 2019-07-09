ADANA Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi

Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangın, evi küle çevirdi.

Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde iddiaya göre, evde, elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Oda içerisinde alev alan eşyaları gören ev sahibi Mahmut Sarıkaya (37) kendisini dışarı attı. Sarıkaya'nın yardım çağrısını duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Küle dönen eşya kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA