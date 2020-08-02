ADANA Elektrik kesintisi kurban etlerinin, çöpe atılmasına neden oldu
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ADANA Elektrik kesintisi kurban etlerinin, çöpe atılmasına neden oldu

Elektrik kesintisi kurban etlerinin, çöpe atılmasına neden oldu (2)"KESİNTİLERDE REKOR ORANDA ELEKTRİK TÜKETİMİ ETKİLİ"Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde, art arda elektrik kesintileri yaşandığı iddiaları üzerine Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., DHA'ya yazılı açıklama yaptı.

02.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:08

Elektrik kesintisi kurban etlerinin, çöpe atılmasına neden oldu (2)

"KESİNTİLERDE REKOR ORANDA ELEKTRİK TÜKETİMİ ETKİLİ"

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde, art arda elektrik kesintileri yaşandığı iddiaları üzerine Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., DHA'ya yazılı açıklama yaptı. Kesintilerde, rekor düzeyde elektrik tüketiminin etkili olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanan elektrik kesintilerinde, son dönemde Türkiye genelinde ve Adana ili özelinde artan rekor elektrik tüketim oranlarının etkili olduğunu belirtmek isteriz. Bununla birlikte Yunus Emre Mahallesi'nde geçtiğimiz dönemde kesinti ihbarlarının alınması akabinde, bölgedeki bakım onarım çalışmalarımız hızlandırılmış, elektrik hatları kapalı tip izolasyonlu kablolar kullanılarak, yenilenmiştir. İl genelinde elektrik tüketim oranlarındaki artışın yanı sıra Yunus Emre Mahallesi'nde yapılan araştırmada hem abonesiz elektrik kullanan kaçak yapıların bulunduğu hem de sayaç ölçü devresine müdahale edilerek, usulsüz kullanım yapan çok sayıda müşterinin bulunduğu tespiti yapılmıştır. Usulüne uygun tüketim yapan kullanıcılara kesintisiz enerji sağlamak adına kaçak ile ilgili yapılan saha araştırmaları da tüm hızıyla devam edecektir. Toroslar EDAŞ olarak, faaliyet gösterdiğimiz Adana'da, sürdürülebilir ve kaliteli enerji arzı sağlamak ana hedefimizdir."

Öte yandan elektrik kesintilerine tepki gösteren vatandaşlar, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürlüğü önüne giderek, bozulan kurban etlerini kapı önüne attı. Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Şükrü Tatlı, mahalledeki elektirik tellerinde sık sık patlama yaşandığını söyleyerek, "Kurban Bayramı'nda etlerimiz koktu. Mahalle sakinlerinin klimaları, buzdolapları ve diğer elektirikli ev aletleri bozuldu" dedi.

ADANA Elektrik kesintisi kurban etlerinin, çöpe atılmasına neden oldu

Kaynak: DHA

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