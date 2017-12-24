Adana Ekmek Fırınında Silah ve Uyuşturucu Bulundu

Ekmek fırınında silah ve uyuşturucu bulundu



ADANA'da polisin ekmek fırınına düzenlediği operasyonda çatıdaki kerestelerin arasında gizlenen 2 kalaşnikof, 1 thompson otomotik tüfek ve 208 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirildi.



Narkotim ekipleri merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınında uyuşturucu satışı yapıldığ ihbarını aldı. İş yerine baskın yapan polis, hasas burunlu köpek ile yaptığı aramada, çatıda bulunan kerestelerin arasında 2 kalaşnikof, 1 thompson otomotik tüfek, şarjör ve mermilerle beraber 208 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan D.K (59) ve A.B (52) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.