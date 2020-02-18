: Adana ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı

18.02.2020 02:02 | Son Güncelleme: 18.02.2020 02:04

Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, 5 kilometre süren kovalama sonucunda yakalandı. Otomobildeki 5 kişi gözaltına alınırken, araç sürücüsü Baran S.?nin ehliyetsiz olduğu, bu yüzden kaçtığı belirlendi.

Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 01 ADR 870 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur? ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Tekel Caddesi'nden ara sokaklara girip, D-400 Caddesi'ne çıkan otomobil, daha sonra Merkez Otogar'ın arka sokağına geçip, kaçmayı sürdürdü. Ara sokaklarda peşine polis ekiplerini takıp, kaçan otomobil sürücüsü, daha sonra Kıyıboyu Caddesi'ne geçti. Kaçış sırasında kaldırıma çarpan ve arka lastiği patlayan otomobil, Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta durduruldu. Otomobildeki 5 kişiyi araçtan indirip, arama yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Otomobil sürücüsü Baran S.?nin ehliyetsiz olduğunu belirleyen ekipler, para cezası uyguladı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

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