Adana - Eczaneyi Kundakladılar

Eczaneyi kundakladılar

ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir eczanenin depo kısmını benzin döküp, kundakladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, maddi hasara yol açtı.

Olay, saat 02.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. Gece sese ve dumana uyanan Suriyeli aile, dışarı çıktıklarında evlerinin yanındaki eczanenin deposunun yandığını, sokaktan da birilerinin kaçarak uzaklaştığını görünce itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, eczanenin yakınında biri boş diğeri benzin dolu iki pet şişe buldu. Maddi hasara neden olan yangının ardından yapılan ilk incelemede eczanenin deposunun benzin dökülerek kundaklandığı belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.