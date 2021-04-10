Adana, durgun su sporlarında cazibe merkezi haline geliyor
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Adana, durgun su sporlarında cazibe merkezi haline geliyor

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adana, durgun su sporlarında cazibe merkezi haline geliyor

Kano ile kürek takımlarının kamp çalışmalarına ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan Adana, durgun su sporlarında hem iklim şartları hem de tesis olanaklarıyla cazibe merkezi haline geliyor.

Kano ile kürek takımlarının kamp çalışmalarına ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan Adana, durgun su sporlarında hem iklim şartları hem de tesis olanaklarıyla cazibe merkezi haline geliyor.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine, Adana'da uluslararası kampların da düzenlenmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentin, Antalya'daki imkanlara sahip olduğunu anlatan Kabakçı, "Kente, Ukrayna, Macaristan ve Belarus'tan misafirlerimiz geldi. Adana'nın merkezindeki tesisimizi gördüler. Antalya'nın Belek bölgesinde dünyanın birçok ülkesinden gelip 6 ay boyunca kamp yapıyorlar. Adana da aynı tesis olanaklarına ve iklime sahip. Bu kampların Antalya'da olduğu gibi Adana'da da yer alması için spor turizmine yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Kentteki DSİ'ye ait sulama kanallarının da kulvar olarak kullanılabileceğini aktaran Kabakçı, bu kapsamda çalışma yapılabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Merkezdeki sulama kanalı olarak tanımladığımız kanallarda, 7-8 kulvarın sığabileceği, sporcuların 200 ve 500 metre yarış yapabileceği çok güzel alanlar var. Buralarda da faaliyet gerçekleştirmek istiyoruz. Adana, Antalya ve Eskişehir gibi birkaç yerde parkur eksikliği var. Bunları çözdüğümüz zaman uluslararası faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Sadece parkur sistemiyle alakalı olumsuz bir durumumuz var. Kampa gelen ülkelerin milli takımları, neden burada uluslararası faaliyetler yapılmadığını soruyor. İnşallah bunu da gerçekleştiririz. En büyük eksik, ülkemizde kanal parkuru olmaması. Bu anlamda da Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Sakarya ve Ordu'da çalışmamız var. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Samsun ve Ordu için ihaleler kısa sürede yapılacak. Bu tesisleşme hamlesiyle kanal parkurunun önünün açık olduğunu söyleyebilirim."

Ukraynalı kanocular, Adana'daki imkanlardan memnun

Kentte kampa giren Ukrayna Kano Genç Milli Takımı, Seyhan Baraj Gölü'nde antrenmanlarını sürdürüyor.

Milli takım antrenörü Mikolay Yaroslavovich, en son 3 yıl önce Antalya'da kampa girdiklerini ifade etti.

Adana'ya ilk defa geldiklerini aktaran Yaroslavovich, "Burayı çok beğendik. İklim ve tesis çok iyi. Organizasyondan çok mutlu kaldık. Antalya'da çok fazla takım var. Kalabalık olduğu için buraya gelmeyi tercih ettik. Adana'ya geldiğimiz için mutluyuz. Ülkemde, federasyon başkanı ve diğer yetkililere burayla ilgili iyi şeyler anlatacağım. Adana'yı çok beğendik." şeklinde konuştu.

Ukraynalı milli sporcu Lera Tareta da yaklaşık 9 yıldır kano sporu yaptığını anlatıp, ülkesinde bu dönemde iklim koşullarının elverişli olmadığına dikkati çekerek, "Ülkemdeki kötü hava koşulları nedeniyle farklı bölgeler arıyoruz. Daha önce Türkiye'ye kamp için 5 defa geldim. Adana'ya ilk defa geliyorum. Adana iklim ve yarışlar için daha iyi. Daha önce Antalya Belek'te antrenmanlar yaptık. Orada kulvarlara en fazla 4 sporcu sığabiliyordu. Buranın parkur olanağı yarışmalar için daha iyi." ifadelerini kullandı

Bir diğer Ukraynalı sporcu Vitalik Brezitskiy ise Türkiye'ye ilk defa geldiğini dile getirerek, "Burayı çok beğendik. Doğası çok güzel. İklim şartları bizim için çok iyi. Daha önce Portekiz'de kampa gittim. Adana'nın su olanakları daha iyi. Ukrayna'da şampiyon olmayı planlıyorum. Ardından dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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