Adana Dünyanın dört bir yanından Adana'ya gelen gönüllüler, kan hastası çocukları mutlu ediyor

13.08.2019 14:42

Dünyanın dört bir yanından Adana'ya gelen gönüllüler, kan hastası çocukları mutlu ediyor

Avrupa Gönüllü Hizmet Programı kapsamında yurtdışındaki çeşitli ülkelerden Adana'ya gelen bir grup gönüllü genç, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen Kurban Bayramı eğlencesinde kan hastası çocuklarla eğlenip dans etti. Gençler 6 ay ülkemizde kalacak.

Ulusal Ajans tarafından akredite kuruluş olan Kan Hastalıkları Federasyonu'nun, Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında Ukrayna, Litvanya, İtalya, Fas ve Tunus'tan Adana'ya gelen gönüllü gençler, Kan Hastalıkları Federasyonu ve İyilik Sende Derneği'nin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kan hastası çocuklar için düzenlediği bayram eğlencesine katıldı. Gönüllüler tarafından kostüm giydirilen, yüzleri boyanan kan hastası çocuklar, canlı müzik eşliğinde dans etti, oyunlar oynadı, palyaçolarla eğlendi. Etkinlikte çocuklara kıyafet ve oyuncaklar hediye edildi.

Gönüllülerden Ukraynalı Anastasia Kaminska ve Tunuslu Sare Bramarah, Kurban Bayramı'nı çocuklarla geçirmekten çok mutlu olduklarını belirterek, onlarla yakından ilgilendiklerini bildirdi.

'HER 6 AYDA BİR YENİ GÖNÜLLÜLER GELİYOR'

Kan Hastalıkları Federasyonu Ali Kılıç ise gönüllü gençlerin yaptıkları çalışmalarda kan hastası çocuklara kültürlerini anlattıklarını, onlara İngilizce öğrettiklerini ve çeşitli eğlence aktiviteleri yaptıklarını belirterek, 'Günlük kan alan hastalarımızın bu çalışmalar ve oyunlar sayesinde moralleri artıyor, motive oluyorlar. Gönüllüler 6 ay ülkemizde kalıyor, onlar gidince yenileri geliyor. Amacımız hastaları bir nebze de olsa mutlu etmekö dedi.

Kaynak: DHA