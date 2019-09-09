Adana dorsede zulalanmış bin 350 gümrük gümrük kaçağı sigara yakalandı

Adana dorsede zulalanmış bin 350 gümrük gümrük kaçağı sigara yakalandı

Dorsede zulalanmış bin 350 gümrük gümrük kaçağı sigara yakalandıAdana'da polis, TIR dorsesine zulalanmış bin 350 paket gümrük kaçağı sigara yakaladı.

09.09.2019 11:43
Adana dorsede zulalanmış bin 350 gümrük gümrük kaçağı sigara yakalandı

Dorsede zulalanmış bin 350 gümrük gümrük kaçağı sigara yakalandı

Adana'da polis, TIR dorsesine zulalanmış bin 350 paket gümrük kaçağı sigara yakaladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Polis yaptığı detayla aramada, dorsede hazırlanan gizli bölmede zulalanmış bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. TIR sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana dorsede zulalanmış bin 350 gümrük gümrük kaçağı sigara yakalandı
Kaynak: DHA
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