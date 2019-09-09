Adana dorsede zulalanmış bin 350 gümrük gümrük kaçağı sigara yakalandı

09.09.2019 11:43

Dorsede zulalanmış bin 350 gümrük gümrük kaçağı sigara yakalandı

Adana'da polis, TIR dorsesine zulalanmış bin 350 paket gümrük kaçağı sigara yakaladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Polis yaptığı detayla aramada, dorsede hazırlanan gizli bölmede zulalanmış bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. TIR sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA