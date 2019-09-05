Adana domates ve soğan fiyatlarında sert düşüş

05.09.2019 10:25

Domates ve soğan fiyatlarında sert düşüş

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, kış aylarında mevsim şartları nedeniyle fiyatı 10 TL'ye yaklaşan domates ve soğanın kilosunun sebze halinde 50 kuruşa, patatesin ise 70 kuruşa satıldığını söyledi. Batman, tarlada kalan karpuzun 35 kuruşa alıcı bulamadığından yakındı.

Kış mevsiminde yüksek fiyatlar nedeniyle komisyoncuların günah keçisi ilan edildiğini söyleyen Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, Kışın da açıkladık. Ürün fiyatları arz-talep dengesine göre kurulur. Haller borsa gibidir. Şu an ürün bolluğu yaşandığı için fiyatlar oldukça düşük dedi. Fiyatların yükseldiği zaman faturanın esnafa kesildiğini dile getiren Ali Batman, Şu an Bursa tohumlu domates Ereğli ve Çanakkale'den geliyor. Kilosu 50 kuruş. Maliyeti daha fazla ama esnaf bunu 1 TL'ye satamıyor. Soğan da kışın 7-8 TL fiyatıyla terörist listesine girmişti. Şu an 50 kuruşa satılıyor. Aşırı derecede ürün var. Patates 6-7 TL'yi bulmuştu, şimdi 70-80 kuruş. Bugün 15-20 tona yakın domatesimiz çürümüş vaziyette. Halk sağlığını tehdit etmesin diye zabıta ve ziraat mühendislerinin tutanağıyla dökeceğiz diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞELİM

Domates, soğan, patates gibi iç piyasada bol olan ürünlerin ihraç da edilemediği için esnafı zarara uğrattığını anlatan Batman, şunları söyledi

Yaklaşık 300 tane üyem var. 286 tanesinin bankalara korkunç derecede faizli borcu var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum. Türkiye'de hallerle, tarımla uğraşan başkanları bir seferlik toplantıya çağırırsa, sebze ve meyveyle ilgili çok değerli bilgiler vereceğimize inanıyorum. Bir sürü deneyimli arkadaşımız var. Dışarıda vatandaşın ucuz sebze-meyve yemesini sağlamak için, üreticilerin mağdur olmaması için çok değerli bilgiler verebiliriz. Korsan satışların hallere ve devlete ne kadar zarar verdiğini anlatabiliriz. Bildirim çıkardılar, hal dışı tüccarlar istediği şekilde ürününü satıyor. Hal Müdürlüğü'nün hal dışı tüccarda 8 milyon TL alacağı var ve bu parayı tahsil edemiyor. Ama hal içerisindeki esnafların faturasız, belgesiz, vergisiz satış yapma şansı yok. Cumhurbaşkanımız bizi saraya toplarsa ne kadar haklı olduğumuza kanaat getirecektir.

Kaynak: DHA