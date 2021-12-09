Adana doğumlu Deniz Burnham, NASA'nın astronot adayları arasına seçildi - Haberler
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Adana doğumlu Deniz Burnham, NASA'nın astronot adayları arasına seçildi

AA - Haberler | Güncel

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) seçtiği astronot adayları arasında Adana doğumlu bir Amerikalı da yer aldı.

ADANA (AA) - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin ( Nasa ) seçtiği astronot adayları arasında Adana doğumlu bir Amerikalı da yer aldı.

ABD donanmasında teğmen olarak görev yapan Deniz Burnham, 12 bin astronot adayı arasından Astronot Aday Programına seçilen 6 erkek ve 4 kadın 10 kişi arasına girmeyi başardı.

36 yaşındaki Burnham'ın İncirlik askeri üssünde görev yapan Amerikalı asker bir aileden doğduğu bilgisi paylaşıldı.

Burnham'ın California'da kimya ve makine mühendisliği üzerine eğitimini tamamladığı, uzun yıllar enerji alanında çalışarak birçok petrol sondaj projesini yönettiği, hobi olarak da deniz uçağından helikopterlere ve motorsuz planörlere kadar birçok uçan aracı kullanabildiği kaydedildi.

Öğrencilik yıllarında California'daki NASA araştırma merkezinde stajyerlik de yapmış olan Burnham'ın, seçilen diğer 9 adayla Ocak 2022'den itibaren 2 yıllık yoğun ön astronotluk eğitimi alacağı bildirildi.

Adana doğumlu Deniz Burnham, NASA'nın astronot adayları arasına seçildi

Adana doğumlu Deniz Burnham, NASA'nın astronot adayları arasına seçildi

Adana doğumlu Deniz Burnham, NASA'nın astronot adayları arasına seçildi

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