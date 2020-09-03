ADANA Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu 26 yıllık rekor kırıldı
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ADANA Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu 26 yıllık rekor kırıldı

Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldıDOĞU Akdeniz bölgesinde son günlerde etkisini gösteren sıcaklıklar, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'yi etkisi altına aldı.

03.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.09.2020 15:44

Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı

DOĞU Akdeniz bölgesinde son günlerde etkisini gösteren sıcaklıklar, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'yi etkisi altına aldı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, saat 14.00 itibariyle ölçülen 45 derecelik sıcaklıkla Adana'da Eylül ayının son 26 yıllık rekorunun kırıldığı bildirildi. 15 Eylül 1994'te en yüksek sıcaklık 43,2 derece olarak ölçülmüştü. Kentteki güneş altındaki termometreler ise sıcaklığı 50 derece olarak gösterdi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Basra Alçak Basıncı'nın etkisiyle haftasonundan bu yana yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Adana'da bugün saat 14.00 itibarıyla hava sıcaklığı 45 derece ölçüldü. Yetkililer, bölgede Eylül ayının 26 yıllık sıcaklık rekoru kırıldığını belirterek, 15 Eylül 1994'te en yüksek 43.2 derece ölçüm yapıldığını kaydetti. Hava sıcaklıklarının birkaç gün daha mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyredeceği kaydedildi.

GÜNEŞ ALTINDA 50 DERECEYİ GÖSTERDİ

Kent merkezinde saat 14.00'da Atatürk Parkı'ndaki termometrelerde sıcaklık, güneş altında 50 dereceyi gösterdi. Sıcaklardan kaçarak parklara sığınan vatandaşların gölge banklarda uyuduğu görüldü. Dershaneden çıkarak gölge bir bankta arkadaşı ile yemek yiyen Nazlı Uyanarık, "Dershaneden çıktık, klimalar çalışmıyor. Burada gölge bir bank bulduk serinleyelim, yemek yiyelim dedik. Ama burası da sıcak. 10 dakika gölge oluyor, sonra başka yerlere gidiyoruz" dedi.

BÖYLE SICAK OLMUYORDU

Yürüyüşe çıkmak için parka gelen ancak yüksek sıcaklıklardan etkilenerek bankta dinlendiğini söyleyen Malik Gelekgil ise "Sıcaktan dolayı bulduğumuz gölgede oturuyoruz. Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla böyle bir sıcağımız olmuyordu. Klimanın önünde oturuyoruz. Şu an çarşıya çıktık. Mecbur kalıp sıcaktan kaçtık" diye konuştu.

'HASTANELİK OLURLAR'

37 yıl önce Elazığ'dan Adana'ya gelerek burada yaşayan Suat Umar da şöyle konuştu:

"Bu sıcaklara artık alıştık. Allah o yayla insanlarını buraya düşürmesin. Onlar bu sıcağa dayanamaz, hastanelik olurlar. Bir de pandemi var. İnsanlar tedirgin halde geziyorlar. Otobüs ve dolmuşlara biniyoruz, çok kalabalık. Allah milletin yardımcısı olsun."

ADANA Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu 26 yıllık rekor kırıldı

Kaynak: DHA

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