: Adana doğaseverlerden orman, deniz ve turistik gezi

20.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:12

Doğaseverlerden orman, deniz ve turistik gezi

ADANA Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Mersin'in Tarsus ilçesinde orman, deniz ve turizm gezisi düzenledi.

Tarsus Şelalesi, Karabucak Ormanları, Tarsus Sahili ve Taşkuyu Mağarasını kapsayan etkinliğe 50 doğa tutkunu katıldı. Kulüp üyeleri, önce çevresi geniş bitki türleri ve ağaçlarla kaplı Tarsus şelalesinin oluşturduğu ambiyans içerisinde kahvaltı ve fotoğraf çekimi molası verdi. 1 saat süren molanın ardından okaliptüs ve fıstık çam ağaçlarının yoğun bulunduğu Karabucak ormanlarında yürüyüşe başlandı. 12 kilometrelik bir yürüyüş sonunda ulaştıkları Tarsus sahilinde deniz sezonuna 'merhaba' diyen doğa sevenler yalınayak dolaşarak deniz keyfi yaşadı. Etkinlik sonunda bir restoranda yöreye özgü tavuk kebap ve fındık lahmacun yiyen kulüp üyeleri, günü, 2006 yılında bir yol yapımı sırasında tesadüfen bulunan Taşkuyu mağarasını gezerek tamamladı.

Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Doğada olmanın keyfi ve yürüyüşün bize verdiği huzur tarif edilemez. Okaliptüs ve çam fıstığı ormanında temiz oksijen, Tarsus sahilinde ise bol iyotlu bir doğa yürüyüşü yaptık. Tarsus Şelalesi ve Taşkuyu mağarası gezilmeye, görülmeye değdi. Güzel bir gün ve güzel bir doğa yürüyüşü ile muhteşem anılar biriktirip döndükö dedi.

Kaynak: DHA

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