Adana Devlet Tiyatrosunda oyun saatlerine Kovid-19 tedbirleri düzenlemesi
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Adana Devlet Tiyatrosunda oyun saatlerine Kovid-19 tedbirleri düzenlemesi

18.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:56
Adana Devlet Tiyatrosunda oyun saatlerine Kovid-19 tedbirleri düzenlemesi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler kapsamında Adana Devlet Tiyatrosunun oyun saatlerinde değişikliğe gidildi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler kapsamında Adana Devlet Tiyatrosunun oyun saatlerinde değişikliğe gidildi.

Tiyatrodan yapılan açıklamada, hafta içi 20.00'de başlayacağı duyurulan tüm gösterimlerin saatlerinin yarından itibaren 19.30'a alındığı belirtildi.

Cumartesi günkü oyunların saat 15.00'te sahneleneceği ve salonlara girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanacağı bildirilen açıklamada, 24, 26 ve 28 Kasım'da perde açacak "Sıradan Bir Gün" adlı oyunun, bir tiyatrocunun rahatsızlığı nedeniyle programdan çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Sıradan Bir Gün" oyunu yerine, 26-28 Kasım'da Sivas Devlet Tiyatrosunun "Kargo" adlı oyununun sahneleneceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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