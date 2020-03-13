Adana Devlet Tiyatrosunda koronavirüs nedeniyle turne ve oyunlar iptal edildi
Adana Devlet Tiyatrosunun 14 Mart-30 Nisan tarihlerinde sahneleyeceği oyunlar ile yurt içi ve dışındaki turnelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildiği bildirildi.
13.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:04
Adana Devlet Tiyatrosunun 14 Mart-30 Nisan tarihlerinde sahneleyeceği oyunlar ile yurt içi ve dışındaki turnelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edildiği bildirildi.
Adana Devlet Tiyatrosundan yapılan yazılı açıklamada, "Genel Müdürlüğümüze bağlı olan Yerleşik Tiyatro Müdürlükleri ile turne sahnelerinde temsil edilmesi planlanan oyunlarımız,
festivallerimiz ve yurt içi - yurt dışı turnelerimiz ülkemizde görülen koronavirüsü nedeniyle tedbir amaçlı olarak iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Kaynak: AA