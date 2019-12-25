Adana Devlet Tiyatrosu sanatçısı Gediktaş "En iyi kadın oyuncu ödülü" aldı
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Adana Devlet Tiyatrosu sanatçısı Gediktaş "En iyi kadın oyuncu ödülü" aldı

Adana Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sevinç Gediktaş'a "En iyi kadın oyuncu" ödülü verildi.

25.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:28
Adana Devlet Tiyatrosu sanatçısı Gediktaş

Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sevinç Gediktaş'a "En iyi kadın oyuncu" ödülü verildi.

Yeni Tiyatro Dergisi "Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İstanbul Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde yapılan törende, Genel Müdürü 'a "Cimri" oyunundaki başarısıyla "En iyi erkek oyuncu", Adana Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sevinç Gediktaş'a "Yolcular" oyunundaki performansıyla "En iyi kadın oyuncu" ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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