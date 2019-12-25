Adana Devlet Tiyatrosu sanatçısı Gediktaş "En iyi kadın oyuncu ödülü" aldı
Adana Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sevinç Gediktaş'a "En iyi kadın oyuncu" ödülü verildi.
Adana Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sevinç Gediktaş'a "En iyi kadın oyuncu" ödülü verildi.
Yeni Tiyatro Dergisi "Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
İstanbul Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde yapılan törende, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'a "Cimri" oyunundaki başarısıyla "En iyi erkek oyuncu", Adana Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sevinç Gediktaş'a "Yolcular" oyunundaki performansıyla "En iyi kadın oyuncu" ödülleri verildi.