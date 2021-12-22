Adana Devlet Tiyatrosu ocak ayında 5 oyun sahneleyecek

ADANA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), ocak ayında 5 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Güngör Dilmen'in yazdığı, Tolga Çiftçi'nin yönettiği "Ben Anadolu" adlı oyun, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 4-8 Ocak'ta sahnelenecek.

Aynı sahnede, Nihat Fırat Demirağ'ın yönettiği "Arzu Tramvayı" 11-15 ve 18-22 Ocak'ta, Sinan Bayraktar'ın yazdığı "Definename" ise 25-28 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.

Hilmi Zafer Şahin'in yazdığı, Şirin Ergüven Hamşioğlu'nun da rejisörlüğünü yaptığı "Bir Kümes Hikayesi" adlı çocuk oyunu, 16, 29 ve 30 Ocak'ta beğeniye sunulacak.

Sabancı Oda Tiyatro Sahnesi'nde ise Peter Turrini'nin yazdığı, Tolga Çiftçi'nin yönettiği "Nihayet Bitti" adlı oyun 12-14 ve 26-28 Ocak'ta izlenebilecek.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

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