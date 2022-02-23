Adana Devlet Tiyatrosu mart ayında 6 oyun sahneleyecek - Haberler
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Adana Devlet Tiyatrosu mart ayında 6 oyun sahneleyecek

AA, İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana Devlet Tiyatrosu mart ayında 6 oyun sahneleyecek

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) mart ayında 6 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADANA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) mart ayında 6 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADT, Tennessee Williams'ın yazdığı, Nihat Fırat Demirağ'ın yönettiği "Arzu Tramvayı" adlı oyunu 3-5 ve 17-19 Mart'ta Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşturacak.

Aynı sahnede, Sinan Bayraktar'ın yazdığı "Definename" adlı oyun 10-12 Mart'ta, "Frida" adlı oyun da 8 Mart'ta izlenebilecek.

Hilmi Zafer Şahin'in yazdığı, Şirin Ergüven Hamşioğlu'nun da rejisörlüğünü yaptığı "Bir Kümes Hikayesi" adlı çocuk oyunu 6, 13, 20 Mart'ta seyirciyle buluşacak.

Sabancı Oda Tiyatro Sahnesi'nde ise Peter Turrini'nin yazdığı, Tolga Çiftçi'nin yönettiği "Nihayet Bitti" adlı oyun 3-5 Mart'ta, Şahin Ergüney'in yönettiği "Sıradan Bir Gün" adlı oyun 10, 11 ve 17-19 Mart'ta izlenebilecek.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

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