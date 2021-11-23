Adana Devlet Tiyatrosu aralıkta 3 oyun sahneleyecek

ADANA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), aralıkta 3 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Guilherme Figueiredo'nun yazdığı, Mazlum Taşkıran'ın yönettiği "Ezop-Tilki ile Üzüm" adlı oyun Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 7-11 Aralık'ta sahnelenecek.

Aynı sahnede, Güngör Dilmen'in yazdığı, Tolga Çiftçi'nin yönettiği "Ben Anadolu" adlı oyun, 14-18 Aralık'ta seyirciyle buluşacak.

Sinan Bayraktar'ın yazdığı "Definename" adlı oyun, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde 1-4, 21-25 ve 28-30 Aralık'ta izlenebilecek.

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

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