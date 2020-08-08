ADANA Dereye düşen traktörün sürücüsü öldü
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ADANA Dereye düşen traktörün sürücüsü öldü

Dereye düşen traktörün sürücüsü öldüADANA'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkarak dereye düşen traktörün sürücüsü Yıldırım Atakan, hayatını kaybetti.

08.08.2020 22:23 | Son Güncelleme: 08.08.2020 22:27

Dereye düşen traktörün sürücüsü öldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkarak dereye düşen traktörün sürücüsü Yıldırım Atakan, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yassıçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhan istikametine seyir halinde olan Yıldırım Atakan yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek dereye düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldırım Atakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Atakan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA Dereye düşen traktörün sürücüsü öldü

Kaynak: DHA

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