ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
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ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu (2)EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİAdana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çok sayıda at ve eşek kafası ile kemiklerin bulunduğu bölgede İl Tarım Müdürlüğü ve Yüreğir Zabıta Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu.

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu (2)

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çok sayıda at ve eşek kafası ile kemiklerin bulunduğu bölgede İl Tarım Müdürlüğü ve Yüreğir Zabıta Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. Bahçelievler Mahallesi'ndeki dere yatağında at, eşek kafaları ve kemikleri bulunduğu bölgeye gelen ekipler, ilk olarak çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı. Daha sonra tek tek kemiklerin bulunduğu noktaları gezen ekipler, temizlik çalışmaları için belediye ekiplerine bilgi aktarımı yaptı.

'ADANA'NIN İMAJINA ZARAR VERİYORLAR'

İl Tarım Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Caner Alıç, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduklarını belirterek, 'Gece gündüz denetimlerimizi sürdürüyoruz. Gıda ve yetiştiricilik üzerine sıkı denetim var. Kasti bir durum olduğunu düşünüyoruz. Canlı bir hayvanın öldürüldükten sonra buraya atıldığından şüpheleniyoruz. Bu etin asla insan tüketimine sunulmadığını düşünüyoruz. Çünkü denetimlerimizde buna rastlamadık. Adana'ya zarar veren bu gıda teröristleriyle mücadele edeceğiz' diye konuştu.

Ekiplerle incelemeye katılan Yüreğir Zabıta Müdürü Hayri Kuruoğlu ise denetimlerini 24 saat esasıyla devam ettireceklerini kaydetti.

ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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