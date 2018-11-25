Adana Derbisinde Kazanan Yok: 1-1

Spor Toto 1. Ligin 13. haftasında Adana Demirspor, Adanaspor'u sahasında konuk etti. 5 Ocak Fatih Terim Stadında oynanan karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor'un golünü Kosecki atarken, Adanaspor'un golü Ahmet Dereli'den geldi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor 20 puana yükselirken, Adanaspor'un puanı 15 oldu. Spor Toto 1. Ligin 14. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Boluspor ile karşılaşacakken, Adanaspor ise evinde Hatayspor'u konuk edecek.