Adana Demirtaş, Anavarza'yı Gezdi

Demirtaş, Anavarza'yı gezdi



Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve beraberindeki heyet, Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'ni gezerek kazı çalışması ve kazı sonrası ortaya çıkan eserler ile ilgili bilgi aldı.



Adana Vali Yardımcısı Murat Üzülmez, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Güngör Akpınar ve beraberindeki heyete Anavarza Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaş ile Kazı Başkanı Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Arkeolojik Araştırmalar Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Gülşen, Vali Mahmut Demirtaş'a gezi sırasında eşlik etti.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TARİHİ KENTİ



Vali Mahmut Demirtaş, Anavarza Antik Kenti hakkında Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Gülşen'den bilgi aldı. Gülşen şöyle konuştu Anavarza Antik Kenti sadece Adana'nın değil Türkiye'nin en büyük antik kentidir. Bu kentteki bu kazı çalışmalarının devam etmesiyle birlikte Adana'nın tarihi ve turizminin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kentteki ortaya çıkartılan kentin giriş kapısının Anadolu'daki en görkemli kapılardan birisidir. Bu kapının içinde sütunlar ve heykeller bulunmaktadır ve bu kapıdan da tüm Dünyanın en geniş ve büyük caddesine çıkılmaktadır. Yani dünyadaki en geniş ve en uzun antik cadde ve aynı zamanda dünyadaki ilk duble cadde burada bulunmaktadır. Tarihi caddemiz 34 metre genişlikte ve 2700 metre uzunluğundadır. Bu antik kentte en az 2500 adet anıtsal sütun dikildiği bilinmektedir. Bizimde amacımız bu kentin kazılarla birlikte bu sütunların orijinallerini bulup bu sütunları ayağa kaldırmak ve restore etmek istiyoruz. Bunun neticesinde bu dünyanın en büyük geniş duble caddesini ortay çıkartıp hem Anadolu tarihine hem de turizm açısından bunların değerlendirmesini planlıyoruz.



KAZI ALANI GENİŞLETİLECEK



Adana Valisi Mahmut Demirtaş; Anavarza Antik Kenti'nin bir saatlik bir zaman diliminde gezilemeyecek kadar büyük olduğunu kaydetti. Vali Demirtaş yapılan kazı çalışmalarını yerinde bulduğunu, üç yıllık zaman dilimi içerisinde buradaki kazılarda büyük işler yapıldığını, hatta yeni alanlarda da ek ödenekler aktarmak suretiyle kentin içinde bulunan stadyum ve amfi tiyatro alanlarının da kazı çalışmalarının genişletilmesi için planlamanın yapılması gerektiğini kaydetti. Vali Demirtaş en kısa zamanda tekrar yerinde görmek üzere Anavarza Antik Kenti'ni ek ödeme yapmak amacıyla tekrar ziyaret edeceğini kaydetti. Gezi sonunda Anavarza Mahallesi sakinleri tarafından Vali Demirtaş'a sıkma ve ayran ikram edildi.