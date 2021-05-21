SPOR Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı
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SPOR Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandıVIDEO YOKCan ÇELİKADANA, (DHA) - TFF 1'inci Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un dün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden yöneticisi, iş insanı Şentürk Çalık'ın (55) cenazesi, bugün kulüp...

Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı

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Can ÇELİKADANA, (DHA) - TFF 1'inci Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un dün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden yöneticisi, iş insanı Şentürk Çalık'ın (55) cenazesi, bugün kulüp tesislerinde düzenlenen tören sonrası Kabasakal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, 9 Mayıs'ta deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup etti. Mavi-lacivertli ekip, ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatıp 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükseldi. Bu şampiyonluğun ardından mavi-lacivertli camiada ve kentte büyük sevinç hakim olurken şampiyonluk kutlamaları sırasında yoğun bakımda olan Adana Demirspor'un tecrübeli yöneticilerinden iş insanı Şentürk Çalık ise kulübünün başarısına şahit olamadı. Yaklaşık 1 aydır koronavirüsle mücadele eden Çalık, dün sabah saatlerinde yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çalık'ın ölüm haberi, Adana Demirspor camiasını ve spor severleri derinden etkilerken, kulübün resmi sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, 'Bir süredir Ç.Ü. Balcalı Hastanesi Covid-19 servisi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yöneticilerimizde Şentürk Çalık'ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz' ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADAKİ SON MESAJI YÜREK BURKTU

Öte yandan merhum Şentürk Çalık'ın sosyal medya hesabından TFF 1'Lig'in 26'ncı haftasında Adana Demirspor'un İstanbulspor'u 2-0 yendiği maçın ardından yayınladığı mesaj yürek burktu. Mesajında galibiyeti kutlayan Çalık, 'İşte böyle, emin adımlarla zirveye. Tebrikler şimşeğim' ifadeleri kullandığı görüldü.

'ŞAMPİYON OLDUĞUMUZU BİLİYOR'

Çalık için bugün sabah saatlerinde Adana Demirspor Tesisleri'nde tören düzenlendi. Adana Demirspor'un şampiyonluk kupası Çalık'ın tabutunun yanına getirildi. Daha sonra konuşma yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bir dostunu, ağabeyini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını belirtti. Adana'ya geldiği ilk dönemden itibaren onunla başlayan dostluğun bozulmadan sürdüğünü kaydeden Başkan Sancak, 'Benim en sevdiğim yönetim kurulu üyelerimizden biriydi. Çok acılar çektik. Özellikle Fatih Karagümrük ile oynadığımız ve yenildiğimiz Play Off finali sonrası Şentürk ağabeyin halini görünce kendimi unutup onu teselli etmiştim. Hastanede yatarken şampiyon olduğumuz kulağına söylendiğinde tansiyonu bir anda fırlamış. O bizim şampiyon olduğumuzu biliyor. Onu asla unutmayacağız' dedi.

Daha sonra Şentürk Çalık'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Şentürk Çalık, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

SPOR Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı
SPOR Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Adana Demirsporlu yönetici son yolculuğuna uğurlandı - Haberler Spor
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