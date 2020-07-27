Adana Demirsporlu taraftarların final sevinci Adana Demirsporlu taraftarların final sevinciADANA Demirspor'un playoff yarı finali ikinci maçında kendi evinde Bursaspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdırmasının ardından taraftarlar, sokağa dökülüp, kutlama yaptı.

Adana Demirsporlu taraftarların final sevinci

ADANA Demirspor'un playoff yarı finali ikinci maçında kendi evinde Bursaspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdırmasının ardından taraftarlar, sokağa dökülüp, kutlama yaptı.

25 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek isteyen Adana Demirspor, playoff yarı final ikinci maçında Bursaspor'u 4-1 yenerek finale adını yazdırdı. Maçın son dakikalarında sokağa dökülen Adana Demirspor taraftarları, kentin birçok noktasında kutlama yapmaya başladı. Meşaleler yakıp, tazahüratlarda bulunan taraftarlar, Süper Lig'e bir adım kala, finale kalmanın coşkusunu yaşadı. Araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kent turu atıp, sevinç yaşadı.

Kaynak: DHA