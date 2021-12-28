Adana Demirsporlu taraftarlar, kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler
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Adana Demirsporlu taraftarlar, kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana Demirspor taraftarı, mavi-lacivertli kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü havai fişek ve meşalelerle kutladı.

Adana Demirspor taraftarı, mavi-lacivertli kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü havai fişek ve meşalelerle kutladı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda toplanan taraftar grupları, saat 19.40'ta havai fişekler eşliğinde meşaleler yaktı.

Seyhan Baraj Gölü kıyısında meşaleler yakan mavi-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Adana Demirsporlu taraftarlar, kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adana Demirsporlu taraftarlar, kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adana Demirsporlu taraftarlar, kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adana Demirsporlu taraftarlar, kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA / Eren Bozkurt - Son Dakika Haberleri

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