Adana Demirsporlu taraftarlar, kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü kutladı
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Adana Demirspor taraftarı, mavi-lacivertli kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü havai fişek ve meşalelerle kutladı.
Adana Demirspor taraftarı, mavi-lacivertli kulübün 81. kuruluş yıl dönümünü havai fişek ve meşalelerle kutladı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda toplanan taraftar grupları, saat 19.40'ta havai fişekler eşliğinde meşaleler yaktı.
Seyhan Baraj Gölü kıyısında meşaleler yakan mavi-lacivertli taraftarlar, tezahüratlarla kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı.