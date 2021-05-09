Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor
- Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor Adana'da, Adana Demirspor'un 26 yıl sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.
- Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor
ADANA - Adana'da, Adana Demirspor'un 26 yıl sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.
Adana'da şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. Adana Demirsporlu taraftarlar araçlarına binerek kent gelinde şehir atıyor. Şehrin birçok bölgesinde trafik adeta durma noktasında geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE