Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - Haberler | Spor

- Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor Adana'da, Adana Demirspor'un 26 yıl sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

- Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor

ADANA - Adana'da, Adana Demirspor'un 26 yıl sonra gelen şampiyonluğu coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

Adana'da şampiyonluk coşkusu yaşanıyor. Adana Demirsporlu taraftarlar araçlarına binerek kent gelinde şehir atıyor. Şehrin birçok bölgesinde trafik adeta durma noktasında geldi.

Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor
Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor
Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor
Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor
Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor
Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor
Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Aykut Erdoğdu Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Chloe Loughnan İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Serdar Aziz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana Demirsporlu taraftalar şampiyonluğu araçlarıyla konvoy yaparak kutluyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 23:30:49. #1.16#

title