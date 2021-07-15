Adana Demirsporlu Svensson: Konuşmak yerine kendimi sahada göstermeyi tercih ederim
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Adana Demirsporlu Svensson: Konuşmak yerine kendimi sahada göstermeyi tercih ederim

Adana Demirsporlu Svensson: Konuşmak yerine kendimi sahada göstermeyi tercih ederim
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yeni transferi Norveçli sağ bek Jonas Svensson, daha önce orta saha pozisyonunda oynadığı için hücuma katkı veren bir bek olduğunu vurgulayarak "Konuşmak yerine kendimi sahada göstermeyi tercih ederim.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yeni transferi Norveçli sağ bek Jonas Svensson, daha önce orta saha pozisyonunda oynadığı için hücuma katkı veren bir bek olduğunu vurgulayarak "Konuşmak yerine kendimi sahada göstermeyi tercih ederim. Sahaya yüzde yüz performansımı yansıtacağımdan emin olabilirsiniz" dedi.

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, ekip olarak Bolu kampında antrenmanlarına devam ediyor. Takımın yeni transferlerinden Norveç Milli Takımı oyuncusu Jonas Svensson, kamptaki antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu.  28 yaşındaki sağ bek, transfer sürecinin uzun sürdüğünü fakat mutlu sonlandığını söyledi. Adana Demirspor'un ilgisini çektiğini ve kente gelip gezdiğinde insanları çok sevdiğini belirten Svensson, imza atmadan önce şimdiki takım arkadaşı Pa Dibba'dan menajeri aracılığıyla bilgi aldığını kaydetti.

"TRANSFERLER LİGİ CİDDİYE ALDIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

Taraftarlarla buluşmayı dört gözle beklediğini vurgulayan Svensson, sıkı bir çalışma içinde olduklarını ve takım arkadaşlarıyla kısa sürede uyum yakaladığını ifade etti. Kariyerinde daha önce orta saha pozisyonunda oynadığı için hücuma katkı veren bir bek olduğunu belirten Svensson, "Konuşmak yerine sahada kendimi göstermeyi tercih ederim. Sahaya yüzde yüz performansımı yansıtacağımdan emin olabilirsiniz. Yapılan transferle kulübün Süper Lig'i ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. İlk maçı bekliyorum. Fenerbahçe, başlangıç için güzel olacak. Taraftarlar gelsin ve izlesin" dedi.  

Adana Demirsporlu Svensson: Konuşmak yerine kendimi sahada göstermeyi tercih ederim
Adana Demirsporlu Svensson: Konuşmak yerine kendimi sahada göstermeyi tercih ederim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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Adana Demirsporlu Svensson: Konuşmak yerine kendimi sahada göstermeyi tercih ederim - Haberler Spor
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