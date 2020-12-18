Adana Demirsporlu Süleyman Koç tedavi için Sırbistan'a gönderildi

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da, Giresunspor maçında sakatlanan Süleyman Koç'un tedavi için Sırbistan'a gönderildiği bildirildi.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da, Giresunspor maçında sakatlanan Süleyman Koç'un tedavi için Sırbistan'a gönderildiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Murat Sancak'ın talimatıyla sakatlığı devam eden Süleyman Koç Sırbistan'a gönderildi ve tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner