Adana Demirsporlu Süleyman Koç tedavi için Sırbistan'a gönderildi
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Adana Demirsporlu Süleyman Koç tedavi için Sırbistan'a gönderildi

18.12.2020 23:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 23:24
Adana Demirsporlu Süleyman Koç tedavi için Sırbistan'a gönderildi

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da, Giresunspor maçında sakatlanan Süleyman Koç'un tedavi için Sırbistan'a gönderildiği bildirildi.

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da, Giresunspor maçında sakatlanan Süleyman Koç'un tedavi için Sırbistan'a gönderildiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Murat Sancak'ın talimatıyla sakatlığı devam eden Süleyman Koç Sırbistan'a gönderildi ve tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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