Adana Demirsporlu Stambouli: "Hocamızın oynatacağı sisteme rahatlıkla adapte olabilecek bir oyuncuyum"
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Adana Demirsporlu Stambouli: "Hocamızın oynatacağı sisteme rahatlıkla adapte olabilecek bir oyuncuyum"

Adana Demirsporlu Stambouli: 'Hocamızın oynatacağı sisteme rahatlıkla adapte olabilecek bir oyuncuyum'
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli, takıma hizmet etmek için elinden geleni yapacağını belirtti.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli, takıma hizmet etmek için elinden geleni yapacağını belirtti.

Mavi-lacivertlilerin yeni transferlerinden Stambouli, takımının Bolu kampında yaptığı açıklamada, Adana Demirspor kadrosunda yer aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Takımı için her zaman en iyisini yapmaya çalışan biri olduğunu ifade eden Stambouli, şunları kaydetti:

"Bütün kariyerim boyunca bu şekilde oldu. Takıma hizmet verebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Aslında henüz antrenmanlara katılmadım. Buraya da yeni geldim fakat öncesinde yaptığımız görüşmelerde gerçekten iyi bir takım olduğumuz bana anlatıldı. Umarım bu takımla çok iyi şeyler başaracağız. Aslında ben hep takım için oynayan bir oyuncuyum. Genelde sahada dengeyi kuran bir oyuncuyum. Kariyerim boyunca pek çok farklı sistemde oynadım, onun için hocamızın oynatacağı sisteme rahatlıkla adapte olabilecek bir oyuncuyum."

Adana Demirsporlu Stambouli: 'Hocamızın oynatacağı sisteme rahatlıkla adapte olabilecek bir oyuncuyum'
Adana Demirsporlu Stambouli: 'Hocamızın oynatacağı sisteme rahatlıkla adapte olabilecek bir oyuncuyum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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Adana Demirsporlu Stambouli: "Hocamızın oynatacağı sisteme rahatlıkla adapte olabilecek bir oyuncuyum" - Haberler Spor
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