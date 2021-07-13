Adana Demirsporlu Sinan: "Uzun süre bekledik, bu ligde kalmalıyız"
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Adana Demirsporlu Sinan: "Uzun süre bekledik, bu ligde kalmalıyız"

Adana Demirsporlu Sinan: 'Uzun süre bekledik, bu ligde kalmalıyız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirspor'un orta saha oyuncusu Sinan Kurt, "Süper Lig için uzun bir süre bekledik, bir o kadar da bu ligde kalmamız lazım" dedi.

Adana Demirspor'un orta saha oyuncusu Sinan Kurt, "Süper Lig için uzun bir süre bekledik, bir o kadar da bu ligde kalmamız lazım" dedi.

Sinan Kurt, takımın Bolu'daki kampında yaptığı açıklamada, Adana Demirspor Teknik Direktörlüğüne Samet Aybaba geldikten sonra oynamaya başladığını belirterek, "Oynadıkça öz güven de artıyor, bu her oyuncu için geçerlidir. Samet hoca bana güvendi. Benim için de Allah'a şükür çok güzel geçti" diye konuştu.

Takım arkadaşlarıyla gerek idmanda gerekse yemeklerde bir aile gibi olduklarını anlatan Sinan, "Çok güzel bir ortam var, bunlar da idmanlara yansıyor. Antrenmanlar daha neşeli ve eğlenceli. Süper Lig için çok heyecanlıyım. Elimden geleni yine yapacağım, aynı performansı sergilemeye çalışacağım. Aramıza daha da kaliteli oyuncular katılacak ve bizim için avantaja dönüşecek. Daha kaliteli bir takımla oynamak benim için de güzel olacak. Hepimiz bir takım olmak zorundayız. Onlardan bir şeyler öğreneceğiz, sahaya yansıtmaya çalışacağız. Yeni gelen isimlerde tecrübeli çok kişi var. Onlardan bir şeyler öğrenip güzel bir takım olacağız inşallah. Taraftarın önünde oynamak için çok heyecanlıyım. Eski statta oynamak çok güzeldi ama yeni stat da kapalı olduğu için ekstra bir ses, heyecan olacak. İlk hedefimizi gerçekleştirdi, takım hak ettiği yerde şu an. Başkanımızın da dediği gibi Süper Lig için uzun bir süre bekledik, bir o kadar da bu ligde kalmamız lazım. İlk hedefimizin o olması gerekli" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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