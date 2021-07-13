Adana Demirsporlu Pa Dibba: Biz savaşçıyız, savaşmaya devam edeceğiz
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Adana Demirsporlu Pa Dibba: Biz savaşçıyız, savaşmaya devam edeceğiz

Adana Demirsporlu Pa Dibba: Biz savaşçıyız, savaşmaya devam edeceğiz
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Spor

ADANA Demirsporlu hücum oyuncusu Pa Dibba, Süper Lig'e çıkmanın takımda rehavete neden olmadığını belirterek, "Biz savaşçıyız, savaşmaya devam edeceğiz.

ADANA Demirsporlu hücum oyuncusu Pa Dibba, Süper Lig'e çıkmanın takımda rehavete neden olmadığını belirterek, "Biz savaşçıyız, savaşmaya devam edeceğiz. Bu sezon da başarılı performansımızı sürdüreceğiz" dedi.

Adana Demirspor'da şampiyonluğun geldiği geçen sezonun son haftalarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Pa Dibba, mavi-lacivertlilerle Bolu kampında çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Gambiyalı forvet, Adana'ya geldiği ilk günden beri çok mutlu olduğunu ve Türkiye'deki futbol tarzını Çin'dekinden daha çok sevdiğini söyledi. Şampiyonlukla bitirdikleri TFF 1'inci Lig'de son haftalarda forvet hattında oynamasının kendisine çok iyi geldiğini belirten Dibba, "Forvetten ziyade düzenli olarak oynamam beni çok mutlu etti. Tabii oynadığım mevki çok gol atmamı sağladı. Bir hücumcu olarak benim için önemliydi" dedi.

'BELHANDA, BU LİGİ TANIYOR'

Takıma çok başarılı isimlerin katıldığını dile getiren deneyimli oyuncu, özellikle önceki dönemde Galatasaray'da top koşturan Younes Belhanda'nın kilit bir isim olduğunu söyledi. Belhanda'nın Süper Lig'i tanıdığını hatırlatan Pa Dibba, "Sistemin nasıl işlediğini biliyor. Takıma çok faydalı olacağını düşünüyorum. Balotelli ve Assombalonga da güçlerini gösterecektir. Benim de kendime sakladığım hedeflerim var. Takım olarak kenetlenmiş durumdayız. Kadroda kimse 'Süper Lig'e çıktık, mutluyuz. Rahatlayalım' demiyor. Biz savaşçıyız, savaşmaya devam edeceğiz. Bu sezon da başarılı performansımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Adana Demirsporlu Pa Dibba: Biz savaşçıyız, savaşmaya devam edeceğiz
Adana Demirsporlu Pa Dibba: Biz savaşçıyız, savaşmaya devam edeceğiz
Adana Demirsporlu Pa Dibba: Biz savaşçıyız, savaşmaya devam edeceğiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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Adana Demirsporlu Pa Dibba: Biz savaşçıyız, savaşmaya devam edeceğiz - Haberler Spor
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