Adana Demirsporlu Murat Akın, Futbolu Bıraktı

Adana Demirspor'un 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Akın, profesyonel futbol hayatını sonlandırdığını duyurdu. Mavi-lacivertlilere sezon başında transfer olan Murat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ADANA DEMİRSPOR'A BAŞARILAR"

"Bugün itibarıyla profesyonel futbol hayatımı sonlandırmış bulunmaktayım. Sayısız güzel başarılar elde ettiğim kariyerimde, bundan sonrasında ülke futboluna katkı sağlamak için elimden geleni yapacağım. Şampiyonluk yolunda Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. Eminim ki bu yolun sonunda hedefe ulaşılacaktır. Sayın başkanım Murat Sancak'a çok teşekkür ediyorum."

8 KEZ TFF 1. LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Kariyerinde 8 kez TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Murat Akın, Adana Demirspor'da süresiz kadro dışı bırakılmıştı.