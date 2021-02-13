Adana Demirsporlu kaleci Muhammed Şengezer, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak
13.02.2021 22:49 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:52
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kalecisi Muhammed Şengezer, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kalecisi Muhammed Şengezer, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugünkü antrenman sırasında oyuncunun sol el yüzük parmağında kırık meydana geldiği belirtildi.
Tedavisine başlanan Muhammed Şengezer'in, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu