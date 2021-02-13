Adana Demirsporlu kaleci Muhammed Şengezer, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak
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Adana Demirsporlu kaleci Muhammed Şengezer, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak

13.02.2021 22:49 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:52
Adana Demirsporlu kaleci Muhammed Şengezer, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kalecisi Muhammed Şengezer, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kalecisi Muhammed Şengezer, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugünkü antrenman sırasında oyuncunun sol el yüzük parmağında kırık meydana geldiği belirtildi.

Tedavisine başlanan Muhammed Şengezer'in, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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