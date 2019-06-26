Adana Demirsporlu futbolculara sağlık kontrolü

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da futbolcular, 2019-2020 sezonu öncesi sağlık kontrolünden geçirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirsporlu futbolcular kentteki özel bir hastanede bir araya geldi.

Futbolcular, gerekli tetkikleri yaptırdıktan sonra Çukurova Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne giderek, vücut yağ yüzdesi ölçümü ve oksijen kullanma kapasitesi testlerine tabi tutuldu.

Kontroller sırasında kulüp doktoru Fehmi Yıldız da hazır bulundu.

Kaynak: AA