Adana Demirsporlu futbolcu Tarık Çamdal, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak
07.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:31
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un futbolcusu Tarık Çamdal, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un futbolcusu Tarık Çamdal, en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün sahalarında 2-0 galip geldikleri Akhisarspor maçının 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Tarık Çamdal'ın çekilen MR'ı sonucunda arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.
Tedavisine başlanan Tarık Çamdal'ın en az 3 hata sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt