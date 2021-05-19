Adana Demirsporlu futbolcu Tarık Çamdal, ameliyat edildi
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Adana Demirsporlu futbolcu Tarık Çamdal, ameliyat edildi

Adana Demirsporlu futbolcu Tarık Çamdal, ameliyat edildi
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, futbolcu Tarık Çamdal'ın kasık fıtığı ameliyatı geçirdiğini belirtti.

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, futbolcu Tarık Çamdal'ın kasık fıtığı ameliyatı geçirdiğini belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tarık Çamdal, Münih'de başarılı bir kasık fıtığı ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, en yakın zamanda sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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